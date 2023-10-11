10 октября в Киеве состоялся предпоказ выставки в рамках проекта Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей.

Мероприятие в ArtHall провели ко Всемирному Дню ментального здоровья.

Главная задача выставки — привлечь внимание общества к проблеме эмоционального состояния украинской молодежи, которая стала свидетелем войны, и создать надежную платформу для детей, благодаря которой их уникальные истории о пережитых испытаниях будут услышаны.

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На выставке представлены детские дневники, заметки, рисунки и личные вещи украинских детей, и даже их погибших на войне родителей.

В целом выставка охватывает 14 трогательных историй. Спикерами мероприятия стали пятеро детей из разных городов Украины, которые поделились своими воспоминаниями и мыслями.

Дети рассказывают, что о выставке узнали благодаря участию в различных общественных организациях.

— Я очень рада, что люди не молчат, они хотят видеть, что происходит в нашей стране, — сказала нам участница, София Громаковская из Мариуполя.

На выставке прозвучало пять совершенно разных историй, но все они продемонстрировали моральную силу подростков.

У одной из спикеров в детстве случился инсульт. Чтобы улучшить свое состояние, она начала плавать. Девушке это нравилось, она часто ездила на соревнования и много тренировалась.

— Но наступило 24 февраля. Наш бассейн находился возле критической инфраструктуры, нам приходилось часто и надолго спускаться в холодное укрытие. Однажды я замерзла, следствием этого было воспаление почек. Мне запретили плавать, — рассказала участница.

Сегодня девушка смирилась с потерей и ведет активную общественную деятельность.

Она же призывает не опускать руки перед вызовами, а идти только вперед.

На мероприятии присутствовала и первая леди Украины.

— Вы даете надежду тем, что нашли выход. Это демонстрирует вашу стойкость, то, что нам очень нужно лелеять, — говорит Елена Зеленская.

Посетители выставки тронуты, но наполнены, они получили веру в новое поколение и смотивировались не сдаваться перед своими вызовами.

— Это было захватывающе, слушать и видеть этих детей. Это удивительно, что они смогли поделиться своими историями. Глядя на них, я верю в будущее Украины, — рассказала Фактам ICTV посетительница из Калифорнии.

Инициатором проекта Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей является визионерка Кристина Храновская.

— Вы видите 14 историй, которые создавались детьми с первого дня войны. Наша задача, чтобы эти голоса видели по всему миру, чтобы мир видел травму украинских детей и молодежи, — отметила Кристина Храновская для Фактов ICTV.

Презентация дневников в Киеве стала второй точкой в маршрутной карте выставки, официальное открытие которой в августе 2023 года состоялось в Амстердаме.

В украинской столице ключевым партнером и соорганизатором мероприятия выступил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

— Каждый день мы встречаем сотни тысяч детей в наших детских центрах, точках Совместно, и воочию видим, насколько необходима сейчас психологическая поддержка для детей и семей по всей Украине, — говорит глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Мурат Шахин для Фактов ICTV.

Мурат Шахин еще добавил, что этим мероприятием ЮНИСЕФ вместе со Всеукраинской программой ментального здоровья Ты как? привлекают внимание к тому, что важно открыто говорить на тему ментального здоровья и уметь поддержать себя, близких и друзей перед лицом вызовов и стрессов.

Присоединилась к мероприятию в роли ведущей также украинский блогер и общественный деятель Мария Ефросинина.

Ведущая рассказала, что когда она читала истории этих детей, ей казалось, что она не выдержит. У нее перед глазами появлялась картинка каждой истории.

— Однако когда я увидела, что они вышли, выжили и улыбаются, сказала себе: и я выживу, и я выстою, и я буду улыбаться, — добавила нам Мария Ефросинина.

В Киеве экспозиция продлится с 11 по 25 октября.

Ежедневно с 12:00 до 20:00 выставку смогут увидеть все желающие по адресу ул. Десятинная, д. 12, ArtHall D12.