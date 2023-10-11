10 жовтня у Києві відбувся передпоказ виставки у межах проєкту Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей.

Захід в ArtHall провели до Всесвітнього Дня ментального здоров’я.

Головне завдання виставки — привернути увагу суспільства до проблеми емоційного стану української молоді, яка стала свідком війни, та створити надійну платформу для дітей, завдяки якій їх унікальні історії про пережиті випробування будуть почутими.

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На виставці представлені дитячі щоденники, нотатки, малюнки та особисті речі українських дітей, і навіть їхніх загиблих на війні батьків.

Загалом виставка охоплює 14 зворушливих історій. Спікерами заходу стали п’ятеро дітей з різних міст України, які поділилися своїми спогадами й думками.

Діти розповідають, що про виставку дізнались завдяки участі в різних громадських організаціях.

– Я дуже рада, що люди не мовчать, вони хочуть бачити, що коїться в нашій країні, – сказала нам учасниця, Софія Громаковська з Маріуполя.

На виставці пронуланали п’ять зовсім різних історій, але всі вони продемонстрували моральну силу підлітків.

У однієї зі спікерок в дитинстві стався інсульт. Щоб покращити свій стан, вона почала плавати. Дівчині це подобалось, вона часто їздила на змагання і багато тренувалась.

Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей – у Києві відбувся передпоказ виставки / 7 зображень

– Але настало 24 лютого. Наш басейн був розташований біля критичної інфраструктури, нам доводилося часто і надовго спускатися в холодне укриття. Одного разу я замерзла, наслідком цього було запалення нирок. Мені заборонили плавати, – розповіла учасниця.

Сьогодні дівчина змирилась із втратою і веде активну громадську діяльність.

Вона ж закликає не опускати руки перед викликами, а йти тільки вперед.

На заході була присутня і перша леді України.

– Ви даєте надію тим, що знайшли вихід. Це демонструє вашу стійкість, те, що нам дуже потрібно плекати, – каже Олена Зеленська.

Відвідувачі виставки зворушені, але наповнені, вони отримали віру в нове покоління і змотивувалися не здаватися перед своїми викликами.

– Це було захопливо, слухати і бачити цих дітей. Це дивовижно, що вони змогли поділитися своїми історіями. Дивлячись на них, я вірю в майбутнє України, – розповіла Фактам ICTV відвідувачка з Каліфорнії.

Ініціаторкою проєкту Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей є візіонерка Христина Храновська.

– Ви бачите 14 історій, які створювалися дітьми з першого дня війни. Наше завдання, щоб ці голоси бачили по всьому світу, щоб світ бачив травму українських дітей і молоді, – зазначила Христина Храновська для Фактів ICTV.

Презентація щоденників у Києві стала другою точкою у маршрутній карті виставки, офіційне відкриття якої у серпні 2023 року відбулось в Амстердамі.

В українській столиці ключовим партнером та співорганізатором заходу виступив Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

– Кожного дня ми зустрічаємо сотні тисяч дітей у наших дитячих центрах, точках Спільно, і на власні очі бачимо, наскільки необхідною зараз є психологічна підтримка для дітей і сімей по всій Україні, – каже голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Мурат Шахін для Фактів ICTV.

Мурат Шахін ще додав, що цим заходом ЮНІСЕФ разом зі Всеукраїнською програмою ментального здоров’я Ти як? привертають увагу до того, що важливо відкрито говорити на тему ментального здоров’я та вміти підтримати себе, близьких та друзів перед обличчям викликів та стресів.

Доєдналась до заходу в ролі ведучої також українська блогерка і громадська діячка Марія Єфросиніна.

Ведуча розповіла, що коли вона читала історії цих дітей, їй здавалася, що вона не витримає. У неї перед очима з’являлася картинка кожної історії.

– Однак коли я побачила, що вони вийшли, вижили і посміхаються, сказала собі: і я виживу, і я вистою, і я посміхатимусь, – додала нам Марія Єфросиніна.

У Києві експозиція триватиме з 11 до 25 жовтня.

Щодня з 12:00 до 20:00 виставку зможуть побачити усі охочі за адресою вул. Десятинна, буд. 12, ArtHall D12.