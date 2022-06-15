Еще в конце марта начали курсировать два специальных поезда — военно-медицинские госпитали на рельсах для эвакуации раненых гражданских и тяжелых больных с востока на запад Украины. Ради безопасности один из поездов показали общественности только сейчас.

Медицинские поезда уже перевезли около тысячи больных, спасли 690 раненых и больных жителей Донбасса, а еще 248 членов их семей. Отдельный рейс был организован для спасения 78 сирот, сообщает пресс-служба железной дороги.

Госпиталь на рельсах – это:

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1 отделение интенсивной терапии;

2 больничных вагона;

2 базовых медицинских вагона для пациентов и сопровождающих;

1 кислородный вагон;

1 автономная электростанция;

1 спальный вагон для персонала.

Подвижный состав собрали всего через две недели. Это уникальный проект Укрзализныци, Министерства здравоохранения и международной гуманитарной организации Врачи без границ. Зарубежные партнеры помогли наполнить поезд оборудованием, медикаментами и расходными материалами.

Поезд рассчитан более чем на 26 пациентов и их близких. Хотя приходилось за раз перевозить на нем и 50 человек. На борту каждый раз трудятся 15 врачей. Это анестезиологи, терапевты, травматологи и медсестры. Они собирают из разных городов пациентов, которые не могут получить надлежащую медицинскую помощь, в основном из-за разрушенных больниц. На поезде они направляются в больницы в западных регионах.

– Наибольший поток пациентов попадает во Львов. Не на вокзале, а в специально отведенном месте бригады скорой помощи собирают пациентов, везут как минимум в три больницы, где оказывают помощь детям и взрослым. Часть пациентов следует за границу, — рассказывает заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

Госпиталь на рельсах: Укрзализныця показала поезд для эвакуации раненых / 3 images

Благодаря организации Врачи без границ в поезде трудится интернациональный медицинский экипаж, врачи из Украины, США, Франции и Швеции. Чаще им приходится иметь дело с тяжелыми пациентами, потерявшими конечности.

Координатор по чрезвычайным ситуациям организации Врачей без границ Кристофер Стоукс вспоминает, как пришлось везти пострадавшего из Северодонецка. Он находился в квартире со своей семьей, когда началась бомбардировка. Ему было не по силам спускаться в бомбоубежище, оставшись дома под обстрелом, он потерял конечность.

— Самая главная предпосылка для перевозки больных – это стабильное состояние пациентов. Потому что дорога занимает довольно долгое время, иногда целые сутки. Задача медицинского экипажа — поддерживать это стабильное состояние, пока пациент находится между двумя стационарами. А еще поезд очень оптимизирует физический и технический ресурс. Ведь для того, чтобы перевезти 46-50 пациентов на каретах скорой помощи, нужно значительно большее количество медицинских работников, а на поезде можно транспортировать такое большое количество пациентов, при этом экипаж может быть меньше, — говорит Кристофер Стоукс.

Врачи без границ будут работать на медицинском поезде, пока он будет, и пока в стране будет продолжаться война. Также в Укрзализныце отметили, что “госпиталь на колесах” настолько универсален, что будет использоваться даже после победы.

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