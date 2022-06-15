Ще наприкінці березня почали курсувати два спеціальні потяги – військово-медичні госпіталі на рейках для евакуації поранених цивільних та тяжких хворих зі сходу на захід України. Заради безпеки один з потягів показали загалу лише зараз.

Медичні поїзди вже перевезли майже тисячу хворих, а саме врятували 690 поранених та хворих жителів Донбасу, а ще 248 членів їхніх родин. Окремий рейс було організовано для порятунку 78 сиріт – повідомляє пресслужба залізниці.

Шпиталь на рейках – це:

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1 відділення інтенсивної терапії;

2 лікарняні вагони;

2 базові медичні вагони для пацієнтів та супроводжуючих;

1 кисневий вагон;

1 автономна електростанція;

1 спальний вагон для персоналу.

Рухомий склад зібрали всього за два тижні. Це унікальний проєкт Укрзалізниці, Міністерства охорони здоров’я та міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів. Закордонні партнери допомогли наповнити потяг обладнанням, медикаментами та розхідними матеріалами.

Поїзд розрахований на понад 26 пацієнтів та їхніх близьких. Хоч доводилося за раз перевозити у ньому і 50 людей. На борту щоразу трудяться 15 лікарів. Це анестезіологи, терапевти, травматологи і медсестри. Вони збирають з різних міст пацієнтів, що не можуть отримати належну медичну допомогу, здебільшого через зруйновані лікарні. Потягом вони прямують до лікарень у західних регіонах.

– Найбільший потік пацієнтів потрапляє до Львова. Не на вокзалі, а у спеціально відведеному місці, бригади швидкої допомоги збирають пацієнтів, везуть як мінімум у три лікарні, де надають допомогу дітям і дорослим. Частина пацієнтів прямує за кордон, – розповідає заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Шпиталь на рейках: Укрзалізниця показала потяг для евакуації поранених / 3 зображення

Завдяки організації Лікарі без кордонів у потязі трудиться інтернаціональний медичний екіпаж, лікарі з України, США, Франції та Швеції. Найчастіше їм доводиться мати справу з важкими пацієнтами, які втратили кінцівки.

Координатор з надзвичайних ситуацій організації Лікарів без кордонів Крістофер Стоукс пригадує, як довелося везти постраждалого чоловіка з Сєвєродонецька. Він перебував у квартирі зі своєю сім’єю, коли почалося бомбардування. Йому було не під силу спускатися у бомбосховище, залишившись удома під обстрілом, він втратив кінцівку.

– Найголовніша передумова для перевезення хворих – це стабільний стан пацієнтів. Тому що дорога займає досить довгий час, іноді цілу добу. Задача медичного екіпажу – підтримувати цей стабільний стан, поки пацієнт перебуває між двома стаціонарами. А ще потяг неабияк оптимізує фізичний та технічний ресурс. Адже для того, щоб перевезти 46-50 пацієнтів каретами швидкої допомоги, потрібна значно більша кількість медичних працівників, а на потязі можна транспортувати таку велику кількість пацієнтів, при тому екіпаж може бути меншим, – каже Крістофер Стоукс.

Лікарі без кордонів працюватимуть на медичному потязі, доки він буде, і доки в країні триватиме війна. Також в Укрзалізниці зазначили, що “шпиталь на колесах” настільки універсальний, що буде використовуватися навіть після перемоги.

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