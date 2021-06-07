Штамм коронавируса Дельта, который впервые обнаружили в Индии, примерно на 40% заразнее, чем штамм Альфа, зафиксированный в Великобритании.

Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, распространение этого штамма в стране может повлиять на решение о запланированной отмене карантинных ограничений 21 июня.

— Индийская мутация Covid-19, известная как штамм Дельта, на 40% заразнее, чем штамм из Великобритании. Это значит, что справляться с этим новым штаммом сложнее, — отметил министр.

В Минздраве Великобритании добавили, что защитится от этого штамма можно благодаря полноценной вакцинации.

Сейчас индийский штамм зафиксировали уже в 62 странах, однако в Украине его не обнаружили. В то же время штамм с Альфа нашли уже в 160 странах.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что штамм Covid-19, который впервые обнаружили в Индии, вызывает беспокойство на глобальном уровне. Штамм B.1.617 заразнее и устойчивее к вакцине против Covid-19, чем другие варианты.