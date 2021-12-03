Эксперты из Южной Африки заявили, что вариант Covid-19 Омикрон повторно заражает людей в три раза чаще, чем предыдущие штаммы.

Поскольку агентство общественного здравоохранения ЕС предупредило, что Омикрон может вызвать более половины всех новых случаев заражения Covid-19 в Европе в течение следующих нескольких месяцев, появились доказательства того, что вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от серьезных осложнений.

Южноафриканский центр эпидемиологического моделирования и анализа вместе с NICD заявили, что последние результаты предоставляют эпидемиологические доказательства способности Омикрона избегать иммунитета от предшествующей инфекции.

— Мы считаем, что предыдущее заражение не обеспечивает защиты от штамма Омикрон, — сказала Энн фон Готтберг, эксперт NICD.

В середине ноября Южная Африка сообщала о 300 случаях заболевания Covid в день. В среду сообщили о 8 561 новом случае по сравнению с 4 373 днем ​​ранее и 2 273 в понедельник.

Обрисовывая в общих чертах ранние исследования недавно появившегося варианта, фон Готтберг сказала, что врачи наблюдают рост повторных инфекций Омикрон.

— Число заболевших будет расти в геометрической прогрессии во всех провинциях страны, — сказала эксперт. — Однако мы считаем, что вакцины будут защищать от тяжелых осложнений. Вакцины всегда защищали от серьезных заболеваний, госпитализаций и смерти.

Ученые из того же центра заявили, что первоначальные данные свидетельствуют о том, что Омикрон может вызывать менее серьезное заболевание, чем предыдущие варианты, хотя это может быть искажено тем фактом, что многие из первых случаев Омикрона были выявлены у более молодых людей.

Медики наблюдали, что у многих заболевших присутствовал сухой кашель, как при гриппе. Его можно было вылечить и дома.

Эпидемиолог профессор Салим Абдул Карим сказал, что современные вакцины по-прежнему обеспечивают высокий уровень защиты от госпитализации и смерти.

В Южной Африке зарегистрировано около 3 млн случаев заражения Covid во время пандемии и более 89 тыс. смертей, больше всего на африканском континенте.

Омикрон продолжает распространяться по провинциям ЮАР. В Кейптауне доктор Кейт Клоэте, глава департамента здравоохранения Западного Кейптауна, объявила, что в самой южной провинции страны началась новая волна Covid-19.

— Процентное изменение семидневного скользящего среднего числа новых случаев составляет более 20% в течение более недели, что указывает на то, что мы официально вошли в фазу подъема, — сказала она. – В ближайшие недели ожидается увеличение абсолютных цифр.

Хотя только 16 случаев Омикрон были идентифицированы в провинции, Клоэте сказала, что, основываясь на прокси-маркере в тестах PCR, вариант Омикрон может преобладать в 80% новых случаев за последнюю неделю.

И хотя о проблеме нехватки вакцин в развивающихся странах написано много, в Южной Африке это не было главной проблемой.

В течение нескольких месяцев предложение там превышало спрос, и в конце ноября правительство попросило Johnson&Johnson и Pfizer отложить доставку вакцин, поскольку у них было слишком много запасов.

По последним данным, около 36,3% взрослых полностью вакцинированы (хотя 64% людей старше 60 получили хотя бы одну дозу). Однако самый низкий уровень вакцинации наблюдается среди младших возрастных групп. Только 26% южноафриканцев в возрасте от 18 до 34 лет получили одну дозу вакцины. Это группа, которая в настоящее время демонстрирует самый высокий уровень инфицирования штаммом Омикрон.

Омикрон может оказаться не таким плохим, как мы представляем, но рассматривать его таким в настоящий момент не вполне уместно, сказал Тревор Бедфорд, изучающий эволюцию коронавируса в Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона.