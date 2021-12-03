Експерти з Південної Африки заявили, що варіант Covid-19 Омікрон повторно заражає людей утричі частіше, ніж попередні штами.

Оскільки агентство охорони здоров’я ЄС попередило, що Омікрон може спричинити більше половини всіх нових випадків зараження Covid у Європі протягом наступних кількох місяців, з’явилися докази того, що вакцини, як і раніше, забезпечують захист від серйозних ускладнень.

Південноафриканський центр епідеміологічного моделювання та аналізу разом із NICD заявили, що останні результати надають епідеміологічні докази здатності Омікрону уникати імунітету від попередньої інфекції.

– Ми вважаємо, що попереднє зараження не забезпечує захисту від штаму Омікрон, – сказала Енн фон Готтберг, експерт NICD.

У середині листопада Південна Африка повідомляла про 300 випадків захворювання на Covid на день. У середу він повідомив про 8 561 новий випадок порівняно з 4 373 днем ​​раніше і 2 273 у понеділок.

Описуючи в загальних рисах ранні дослідження варіанта, що недавно з’явився, фон Готтберг сказала, що лікарі спостерігають зростання повторних інфекцій Омікрон.

– Кількість хворих зростатиме в геометричній прогресії в усіх провінціях країни, – сказала експерт. — Проте ми вважаємо, що вакцини захищатимуть від важких захворювань. Вакцини завжди захищали від серйозних захворювань, госпіталізацій та смерті.

Вчені з того ж центру заявили, що початкові дані свідчать про те, що Омікрон може викликати менш серйозні захворювання, ніж попередні варіанти, хоча це може бути спотворено тим фактом, що багато перших випадків Омікрону були виявлені у молодших людей або виявлені у недавно перевірених мандрівників.

Медики спостерігали, що у багатьох хворих був сухий кашель, як за грипу. Його можна було вилікувати і вдома.

Епідеміолог, професор Салім Абдул Карім сказав, що сучасні вакцини, як і раніше, забезпечують високий рівень захисту від госпіталізації та смерті.

У Південній Африці зареєстровано близько 3 млн випадків зараження Covid під час пандемії та понад 89 тис. смертей, найбільше на африканському континенті.

Омікрон продовжує розповсюджуватися провінціями ПАР. У Кейптауні лікар Кейт Клоете, голова департаменту охорони здоров’я Західного Кейптауна, оголосила, що у найпівденнішій провінції країни почалася нова хвиля Covid-19.

– Процентна зміна семиденної середньої кількості нових випадків становить більше 20% протягом більше тижня, що вказує на те, що ми офіційно увійшли у фазу підйому, – сказала вона. – Найближчими тижнями очікується збільшення абсолютних цифр.

Хоча лише 16 випадків Омікрон були ідентифіковані в провінції, Клоете сказала, що, ґрунтуючись на проксі-маркері у тестах PCR, варіант Омікрон може переважати у 80% нових випадків за останній тиждень.

І хоча про проблему нестачі вакцин у країнах, що розвиваються, написано багато, у Південній Африці це не було головною проблемою.

Протягом кількох місяців пропозиція там перевищувала попит, і наприкінці листопада уряд попросив Johnson&Johnson та Pfizer відкласти доставку вакцин, оскільки вони мали надто багато запасів.

За останніми даними, близько 36,3% дорослих повністю вакциновані (хоча 64% людей старших 60 отримали хоча б одну дозу). Проте найнижчий рівень вакцинації спостерігається серед молодших вікових груп. Лише 26% південноафриканців віком від 18 до 34 років отримали одну дозу вакцини. Це група, яка зараз демонструє найвищий рівень інфікування штамом Омікрон.

Омікрон може виявитися не таким поганим, як ми уявляємо, але розглядати його таким зараз не цілком доречно,сказав Тревор Бедфорд, що вивчає еволюцію коронавірусу в Онкологічному дослідному центрі Фреда Хатчінсона.