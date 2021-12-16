Новый штамм коронавируса Омикрон способен размножаться в образцах тканей, взятых из бронхов, примерно в 70 раз быстрее, чем предыдущие варианты, в том числе Дельта. Эта особенность может способствовать более быстрому распространению вируса от человека к человеку.

Об этом заявили ученые из Университета Гонконга. Их исследование показало, что штамм Омикрон рос в 10 раз медленнее в легочной ткани. Это может быть показателем менее тяжелого течения заболевания.

Исходные данные специалисты получили в результате экспериментов с использованием образцов легочной ткани, взятых у пациентов во время операции. За 24 часа штамм Омикрон реплицируется примерно в 70 раз больше, чем Дельта и оригинальный вариант Covid-19.

По мнению ученых, хотя бронхи не являются верхними дыхательными системами, это может привести к большему вирусовыделению у человека и более легкой передаче инфекции.

В то же время Майкл Чан Чи-вай, который руководил исследованием, отметил, что результаты исследования следует интерпретировать с осторожностью, поскольку тяжесть заболевания определяется и другими факторами, в частности иммунным ответом и тем, не наблюдается ли чрезмерная реакция иммунной системы, известная как цитокиновый шторм.

— Инфицировав гораздо больше людей, очень заразный вирус может вызвать тяжелые заболевания и смерть, даже несмотря на то, что сам вирус может быть менее патогенным, — отметил он.

По словам специалиста, способность штамма Омикрон частично избегать иммунитета, который формирует вакцина или ранее перенесенная болезнь, может представлять серьезную угрозу.