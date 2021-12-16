Новий штам коронавірусу Омікрон здатен розмножуватися у зразках тканин, взятих із бронхів, приблизно в 70 разів швидше, ніж попередні варіанти, в тому числі Дельта. Ця особливість може сприяти швидшому поширенню вірусу від людини до людини.

Про це заявили науковці з Університету Гонконгу. Їхнє дослідження виявило, що штам Омікрон зростав у 10 разів повільніше в легеневій тканині. Це може бути показником менш тяжкого перебігу захворювання.

Початкові дані спеціалісти отримали в результаті експериментів із використанням зразків легеневої тканини, взятих у пацієнтів під час операції. За 24 години штам Омікрон реплікується приблизно в 70 разів більше, ніж Дельта та оригінальний варіант Covid-19.

На думку науковців, хоча бронхи не є верхніми дихальними системами, це може призвести до більшого вірусовиділення в людини й легшої передачі інфекції.

Водночас Майкл Чан Чі-вай, який керував дослідженням, зауважив, що результати дослідження слід інтерпретувати з обережністю, оскільки тяжкість захворювання визначається й іншими факторами, зокрема імунною відповіддю та тим, чи не спостерігається надмірна реакція імунної системи, відома як цитокіновий шторм.

– Інфікувавши набагато більше людей, дуже заразний вірус може викликати тяжкі захворювання і смерть, навіть попри те, що сам вірус може бути менш патогенним, – зазначив він.

За словами спеціаліста, здатність штаму Омікрон частково уникати імунітету, сформованому вакцинами чи раніше перенесеною хворобою, може становити серйозну загрозу.