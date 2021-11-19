По данным опроса, проведенного британской международной компанией по интернет-исследованиям рынка YouGov, в ряде стран Европы, а также в США и Австралии обнаружилось немало людей, которые одобряют введение Covid-паспортов.

Как известно, Covid-паспорта стали своего рода ограничительной мерой для невакцинированных граждан с целью сдержать распространение по миру смертельно опасной инфекции

Так, за введение документов о полной вакцинации от коронавируса высказались 57% респондентов во Франции, 59% — в Германии, 62% — в Италии, 64% — в Испании и 45% — в Польше.

Примерно такого же уровня данные продемонстрировали США и Австралия — 51% и 69% соответственно. Здесь Covid-паспорта оценили, как важный документ, разрешающий путешествовать по миру и посещать массовые культурные мероприятия.

Правда, гораздо меньшее количество человек поддержали ограничения, связанные с посещением кафе, ресторанов, а также возможностью воспользоваться услугами общественного транспорта.

Любопытно также и то, что, по сравнению с прошлым годом, в ряде стран заметно снизился процент тех, кто высоко оценивает действия правительства в борьбе с пандемией.

В частности, речь идет о Германии (67% в 2020 году, 44% в 2021 году), Дании (81% / 74%), Италии (58% / 48%), Греции (72% / 42%), Венгрии (60%). /43%), Польшу (43%/35%) и Австралию (79%/52%).

Известно, что многие государства Европы открыты для въезда вакцинированных украинцев. Наряду с Covid-сертификатом здесь также можно иметь и отрицательный ПЦР-тест.