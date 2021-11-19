За даними опитування, проведеного британською міжнародною компанією з інтернет-досліджень ринку YouGov, в ряді країн Європи, а також в США і Австралії виявилося чимало людей, які схвалюють введення Covid-паспортів.

Як відомо, Covid-паспорти стали свого роду обмежувальним заходом для невакцинованих громадян з метою стримати поширення світом смертельно небезпечної інфекції

Так, за введення документів про повну вакцинацію від коронавірусу висловилися 57% респондентів у Франції, 59% – у Німеччині, 62% — в Італії, 64% — в Іспанії і 45% — у Польщі.

Приблизно такого ж рівня дані продемонстрували США і Австралія – 51% і 69% відповідно. Тут Covid-паспорти оцінили, як важливий документ, що дозволяє подорожувати світом і відвідувати масові культурні заходи.

Щоправда, набагато менша кількість людей підтримали обмеження, пов’язані з відвідуванням кафе, ресторанів, а також можливістю скористатися послугами громадського транспорту.

Цікаво також і те, що, в порівнянні з минулим роком, в ряді країн помітно знизився відсоток тих, хто високо оцінює дії уряду в боротьбі з пандемією.

Зокрема, йдеться про Німеччину (67% у 2020 році, 44% у 2021 році), Данію (81% / 74%), Італію (58% / 48%), Грецію (72% / 42%), Угорщину (60%). /43%), Польщу (43%/35%) та Австралію (79%/52%).

Відомо, що багато держав Європи відкриті для в’їзду вакцинованих українців. Поряд з Covid-сертифікатом тут також можна мати і негативний ПЛР-тест.