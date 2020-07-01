Коронавирусом в Украине заболели уже 6 765 медицинских работников. О таких данных Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

Лидируют по количеству больных среди медперсонала Черновицкая (650), Львовская (583), Ровенская (527), Киевская (484) области и город Киев (547).

Лучшая ситуация с больными Covid-19 медиками наблюдается в Полтавской (69), Николаевской (57), Херсонской (31), Сумской (16) и Луганской (3) областях.

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Сколько медработников заболели Covid-19 в других регионах:

Ивано-Франковская — 469;

Закарпатская — 465;

Волынская — 380;

Винницкая — 348;

Тернопольская — 335;

Харьковская — 330;

Одесская — 280;

Житомирская — 264;

Днепропетровская — 245;

Кировоградская — 188;

Черкасская — 118;

Хмельницкая — 116;

Черниговская — 107;

Донецкая — 80;

Запорожская — 73.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине 1 июля свидетельствует о незначительной положительной динамике. За сутки Covid-19 заболели 664 человека, общее количество больных составляет 44 998.

За день выздоровели еще 433 украинца, в общем — 9 548 пациентов. Умерли за сутки 14 человек. Общее количество жертв Covid-19 достигло 1 159.

Антилидерами по количеству новых больных за сутки являются Львовская (143) и Закарпатская (72) области.