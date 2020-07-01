Коронавирусом в Украине заболели уже 6 765 медицинских работников. О таких данных Фактам ICTV стало известно из собственных источников.
Лидируют по количеству больных среди медперсонала Черновицкая (650), Львовская (583), Ровенская (527), Киевская (484) области и город Киев (547).
Лучшая ситуация с больными Covid-19 медиками наблюдается в Полтавской (69), Николаевской (57), Херсонской (31), Сумской (16) и Луганской (3) областях.
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Сколько медработников заболели Covid-19 в других регионах:
- Ивано-Франковская — 469;
- Закарпатская — 465;
- Волынская — 380;
- Винницкая — 348;
- Тернопольская — 335;
- Харьковская — 330;
- Одесская — 280;
- Житомирская — 264;
- Днепропетровская — 245;
- Кировоградская — 188;
- Черкасская — 118;
- Хмельницкая — 116;
- Черниговская — 107;
- Донецкая — 80;
- Запорожская — 73.
Коронавирус в Украине
Статистика коронавируса в Украине 1 июля свидетельствует о незначительной положительной динамике. За сутки Covid-19 заболели 664 человека, общее количество больных составляет 44 998.
За день выздоровели еще 433 украинца, в общем — 9 548 пациентов. Умерли за сутки 14 человек. Общее количество жертв Covid-19 достигло 1 159.
Антилидерами по количеству новых больных за сутки являются Львовская (143) и Закарпатская (72) области.