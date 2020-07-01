Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Сколько медиков в Украине заболели Covid-19 — статистика по регионам

1 июля 2020, 19:31 Вікторія Гірко
Сколько медиков в Украине заболели Covid-19 — статистика по регионам

Коронавирусом в Украине заболели уже 6 765 медицинских работников. О таких данных Фактам ICTV стало известно из собственных источников.

Лидируют по количеству больных среди медперсонала Черновицкая (650), Львовская (583), Ровенская (527), Киевская (484) области и город Киев (547).

Лучшая ситуация с больными Covid-19 медиками наблюдается в Полтавской (69), Николаевской (57), Херсонской (31), Сумской (16) и Луганской (3) областях.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Сколько медработников заболели Covid-19 в других регионах:

  • Ивано-Франковская — 469;
  • Закарпатская — 465;
  • Волынская — 380;
  • Винницкая — 348;
  • Тернопольская — 335;
  • Харьковская — 330;
  • Одесская — 280;
  • Житомирская — 264;
  • Днепропетровская — 245;
  • Кировоградская — 188;
  • Черкасская — 118;
  • Хмельницкая — 116;
  • Черниговская — 107;
  • Донецкая — 80;
  • Запорожская — 73.

Коронавирус в Украине

Статистика коронавируса в Украине 1 июля свидетельствует о незначительной положительной динамике. За сутки Covid-19 заболели 664 человека, общее количество больных составляет 44 998.

За день выздоровели еще 433 украинца, в общем — 9 548 пациентов. Умерли за сутки 14 человек. Общее количество жертв Covid-19 достигло 1 159.

Антилидерами по количеству новых больных за сутки являются Львовская (143) и Закарпатская (72) области.

Теги
Коронавірус Covid-19 , Медики
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка