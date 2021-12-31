По состоянию на последний день 2021 года в Украине удалось вакцинировать 47,3% взрослого населения страны, 44,1% — получили две прививки.

Об этом отчитывается Минздрав 31 декабря.

Согласно статистике ведомства, в Украине с начала вакцинальной кампании привили 14 698 234 человека. Первую дозу получили 14 698 232 украинца, две – 13 698 387.

В то же время уже есть те, кому ввели дополнительную (3 880 человек) и бустерную (4 900 граждан) дозу.

Всего же сделали 28 405 399 прививок.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года. Первоначально этот процесс происходил очень медленно. Однако летом он активизировался.

Глава Минздрава Виктор Ляшко озвучил планы привить 70% украинцев до 31 декабря. Хотя общие рекомендации ВОЗ: 40% привитых взрослых двумя дозами – до конца 2021 года, 70% – до середины 2022-го.

Однако Киеву удалось перевыполнить план, полностью вакцинировали более 70% взрослого населения города. Ситуация отличается в селах и отдаленных населенных пунктах, где небольшой процент привитых от коронавируса.