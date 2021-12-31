Станом на останній день 2021 року в Україні вдалося вакцинувати 47,3% дорослого населення країни, 44,1% – отримали два щеплення.

Про це звітує МОЗ 31 грудня.

Згідно зі статистикою відомства, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 698 234 людини. Першу дозу отримали 14 698 232 українця, дві – 13 698 387.

Водночас є уже ті, кому ввели додаткову (3 880 людей) та бустерну (4 900 осіб) дозу.

Загалом же проведено 28 405 399 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Спочатку цей процес відбувався дуже повільно. Однак влітку він активізувався.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко озвучив плани зробити щеплення 70% українцям до 31 грудня. Хоча загальні рекомендації ВООЗ: 40% щеплених дорослих двома дозами – до кінця 2021 року, 70% – до середини 2022-го.

Однак Києву вдалося перевиконати план, повністю вакциновано понад 70% дорослого населення міста. Ситуація відрізняється у селах та віддалених населених пунктах, де малий відсоток щеплених від коронавірусу.