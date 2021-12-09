Уже 80 дней 13-летний Максим Давидюк живет с донорским сердцем. Он был на плановом осмотре в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

Об этом сообщила основательница общественной организации Всеукраинская платформа донорства iDonor Ирина Заславец. По ее словам, обследования подтвердили, что сердце работает безупречно. Фракция выброса — 65, что является показателем абсолютно здорового ребенка.

— Общее и кардиологическое состояние Максима оптимистичны. Он полностью реабилитировался от операции. Сейчас он чувствует себя хорошо и возвращается к полной физической активности, — рассказал детский кардиохирург Виталий Петров.

Сейчас у Максима есть противопоказания к физической активности. Однако это не касается именно сердца, а это общая программа реабилитации, которая предусматривает определенные ограничения, чтобы все раны зажили. Необходимо подождать еще несколько месяцев, а после этого ребенок может полноценно заниматься спортом.

Врачи ожидают, что уже со следующего года мальчик сможет вернуться в школу.

— Чувствую себя хорошо. Часто гуляю на улице. Был на рыбалке, гулял в лесу, парке, даже пробовал бегать. Теперь я могу пить воду сколько захочу, потому что до пересадки у меня был лимит 750 мл. Также уже можно больше есть, — говорит Максим.

В прошлый раз Максим был на осмотре у врачей в начале ноября. Тогда фракция выброса была 60.

В июле у 13-летнего ребенка случился инсульт, впоследствии врачи установили кардиомиопатию. Единственным шансом спасти мальчика была трансплантация. Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся от инсульта.

В конце октября мальчика после месяца реабилитации выписали из больницы, поэтому он с мамой вернулся в село Зарудцы Камень-Каширского района.

Фото: Максим Давидюк