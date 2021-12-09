Вже 80 днів 13-річний Максим Давидюк живе з донорським серцем. Він був на плановому огляді в Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

Про це повідомила засновниця громадської організації Всеукраїнська платформа донорства iDonor Ірина Заславець. За її словами, обстеження підтвердили, що серце працює бездоганно. Фракція викиду – 65, що є показником абсолютно здорової дитини.

– Загальний та кардіологічний стан Максима є оптимістичними. Він повністю реабілітувався від операції. Зараз він почувається добре і повертається до повної фізичної активності, – розповів дитячий кардіохірург Віталій Петров.

Зараз у Максима є протипоказання до фізичної активності. Проте це не стосується саме серця, а це загальна програма реабілітації, яка передбачає певні обмеження, щоб усі рани загоїлися. Необхідно почекати ще декілька місяців, а після цього дитина може повноцінно займатися спортом.

Лікарі очікують, що вже з наступного року хлопчик зможе повернутися до школи.

– Почуваюся добре. Часто гуляю надворі. Був на рибалці, гуляв у лісі, парку, навіть пробував бігати. Тепер я можу пити воду скільки захочу, бо до пересадки у мене був ліміт 750 мл. Також вже можна більше їсти, – каже Максим.

Минулого разу Максим був на огляді у лікарні на початку листопада. Тоді фракція викиду була 60.

У липні в 13-річної дитини стався інсульт, згодом лікарі встановили кардіоміопатію. Єдиним шансом врятувати хлопчика була трансплантація. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту.

Наприкінці жовтня хлопчика після місяця реабілітації виписали з лікарні, тому він із мамою повернувся у село Зарудці Камінь-Каширського району.

Фото: Максим Давидюк