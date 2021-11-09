В центральной городской клинической больнице и городской клинической больнице №1 Ивано-Франковской территориальной общины реанимационные койки для больных коронавирусом загружены на 100%.

Об этом во время оперативного совещания 9 ноября сообщил заместитель городского главы Александр Левицкий.

– Мы получаем просто шквал жалоб, претензий: “А почему не лечат? А переведите моего родственника в реанимацию”. Мы как врачи вынуждены задавать себе вопрос: “А как можно освободить койку в реанимации?”, — отметил Александр Левицкий.

В обоих этих заведениях за последние 10 дней умерли 37 жителей города.

– Это – очень большая цифра. Умирают в основном люди после 50 лет. Все умершие не были вакцинированы, — отметила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

Всего же в больницах находится 391 человек. Это количество пациентов значительно больше, чем число госпитализированных за ноябрь-декабрь 2020 года, их тогда было 340-360 человек.

В Украине за последние сутки выявили почти 19 тыс. новых случаев инфицирования, умерли 833 человека.

Источник: Суспильне