Сейчас больные коронавирусом попадают в больницы в тяжелом состоянии, у них поражены не только легкие, но и почки.

Об этом на брифинге 9 ноября рассказал генеральный директор Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова Сергей Рыженко.

— Это 80-90% поражения легких и почек, в таких ситуациях мало шансов для врачей, чтобы все поправлялись. На сегодня в Covid-центре (больницы Мечникова, — Ред.) находится 190 пациентов, 32 – крайне тяжелые, они в реанимационных отделениях, дышат с помощью кислорода, одни – на трубке, другие – на маске. Но без кислорода они не могут прожить ни минуты, — отметил Сергей Рыженко.

Также болеют беременные женщины.

— Каждый 10 ребенок, рождающийся сегодня в Covid-центре, к сожалению, инфицирован, — добавил он.

В Украине по состоянию на 9 ноября выявили почти 19 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки вирус унес жизни более 800 человек.

Источник: Сергей Рыженко