Нині хворі на коронавірус потрапляють до лікарень у важкому стані, у них вражені не лише легені, а й нирки.

Про це під час брифінгу 9 листопада розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І.Мечникова Сергій Риженко.

– Це 80-90% ураження легень та нирок, у таких ситуаціях мало шансів для лікарів, щоб всі видужували. На сьогодні у Covid-центрі (лікарні Мечникова, – Ред.) перебуває 190 пацієнтів, 32 – вкрай важкі, вони у реанімаційних відділеннях, дихають за допомогою кисню, одні – на трубці, інші – на масці. Але без кисню вони не можуть прожити жодної хвилини, – зазначив Сергій Риженко.

Також хворіють вагітні жінки.

– Кожна 10 дитина, яка народжується сьогодні у Covid-центрі, на жаль, інфікована, – додав він.

В Україні станом на 9 листопада виявили майже 19 тис. нових випадків захворювання на коронавірус. За добу вірус забрав життя понад 800 людей.

Джерело: Сергій Риженко