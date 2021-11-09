У центральній міській клінічній лікарні та міській клінічній лікарні №1 Івано-Франківської територіальної громади реанімаційні ліжка для хворих на коронавірус завантажені на 100%.

Про це під час оперативної наради 9 листопада повідомив заступник міського голови Олександр Левицький.

– Ми отримуємо просто шквал скарг, претензій: “А чому не лікують? А переведіть мого родича до реанімації”. Ми як лікарі вимушені ставити собі запитання: “А як можна звільнити ліжко у реанімації?”, – зазначив Олександр Левицький.

В обох цих закладах протягом останніх 10 днів померли 37 жителів міста.

– Це – дуже велика цифра. Помирають переважно люди після 50 років. Усі померлі були невакцинованими, – зазначила начальник управління охорони здоров’я Марія Бойко.

Загалом же у лікарнях перебуває 391 людина. Ця кількість пацієнтів є значно більшою, ніж число госпіталізованих за листопад-грудень 2020 року, їх тоді було 340-360 осіб.

В Україні за останню добу виявили майже 19 тис. нових випадків інфікування, померли 833 людини.

Джерело: Суспільне