О том, какую огромную роль в условиях боевых действий играют армейские хирурги, мы пока знаем очень мало. Прежде всего потому, что эти истинные профи своего дела не очень любят выставляться перед прессой.

Volodumur Demcheko на своей странице в Facebook хоть немного, но восполнил этот информационный пробел. Он рассказал трогательную историю о 9-летнем мальчике и его собаке, ранения которых лечили военные хирурги одного из фронтовых госпиталей.

Вот как это было:

Вчера во фронтовой госпиталь солдаты привезли раненого мальчика девяти лет. К счастью, военные хирурги все были свободны, да и ранение в ногу не угрожало жизни и здоровью ребенка. Но в холл забежал взволнованный солдат:

— Там собака еще? Кто знает, что делать с собакой?

Забегая наперед, скажу, что собачке в этот вечер повезло трижды (если вообще тут можно говорить о везении).

Первое везение — в том, что она попала в руки украинских солдат, у которых мама воспитала сочувствие ко всему живому.

Второе везение — три осколка пробили мягкие ткани, не задели костей и не остались в теле. Один осколок оставил круглую дыру в ухе, другой пробил бок, а третий поразил заднюю ногу.

Третье, и главное, везение зовут доктор Чарльз — американский волонтер, который помогает нашим военным хирургам в прифронтовой зоне.

Собака лежала смирно все время, пока ее обследовали магнитом на предмет осколков, пока брили лапу под капельницу, пока обезболивали, зашивали и несли на рентген.

— Я тебя люблю. Так люблю! Ты хорошая девочка, — повторял Чарльз каждый раз, когда собака испуганно оглядывалась на кучу людей, обступивших ее со всех сторон.

— Как ее зовут?

— Ада! Ада!

Ада, когда услышала голос хозяйки, попыталась сорваться на ноги, но мы ее придержали. Вообще среди нас минимум двое постоянно гладили ее, успокаивая, поэтому военные хирурги, уже отправив мальчика в главный госпиталь, шутили, что собака думает, что уже попала в собачий рай — столько внимания.

Но когда Чарльз закончил работу и погладил ее морду, она благодарно лизнула его руку. Только его! Чарльз поцеловал ее в морду.

Короче, докладываю, силами медиков 2-го отдельного батальона ДУК ПС и группы анонимных американских волонтеров хорошая девочка Ада была спасена. Сейчас отлеживается и ждет приезда ветеринаров. В то же время военные хирурги позаботились о ее хозяине.

Вообще, армейские хирурги — это отдельная каста людей, которые заслуживают максимального уважения. И я бы не хотел, чтобы история о собачке затмила их работу. К сожалению, они критически относятся к медиа и не дают возможности прославить их так, как они того заслуживают.

Но…нет слов. Они тут людей собирают из таких агрегатных состояний… и ни одного выходного, начиная с первого дня.

Мне кажется, что этих людей уже невозможно любить еще больше, но каждый день они доказывают, что любовь и уважение вещи безграничные.

…Как написала в своем посте автор фото с позывным Маугли, у мальчика — осколочные ранения ноги с повреждением кости. Но с ним уже все в порядке, ребенок находится в относительно безопасном месте. Потому что полностью безопасные места в нашей стране пока вряд ли существуют.

Что касается собаки Ады, то после операции ее забрали ветеринары. Теперь она под их надежным и профессиональным присмотром.

Источник: Volodumur Demcheko

Фото: Volodumur Demcheko