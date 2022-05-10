Про те, яку величезну роль в умовах бойових дій відіграють армійські хірурги, ми поки що знаємо дуже мало. Передусім тому, що ці справжні профі своєї справи не дуже люблять виставлятися перед пресою.

Volodumur Demcheko на своїй сторінці в Facebook хоч трохи, але заповнив цю інформаційну прогалину. Він розповів зворушливу історію про 9-річного хлопчика і його собаку, поранення яких лікували військові хірурги одного з фронтових госпіталів.

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Ось як це було:

Вчора у фронтовий госпіталь солдати привезли пораненого хлопчика дев’яти років. На щастя, військові хірурги всі були вільні, та й поранення в ногу не загрожувало життю і здоров’ю дитини. Але в хол забіг схвильований солдат:

– Там собака ще? Хто знає, що робити з собакою?

Забігаючи наперед, скажу, що собачці в цей вечір пощастило тричі (якщо взагалі тут можна говорити про везіння).

Перше везіння – в тому, що вона потрапила до рук українських солдатів, у яких мама виховала співчуття до всього живого.

Друге везіння – три осколки пробили м’які тканини, не зачепили кісток і не залишилися в тілі. Один осколок залишив круглу дірку в вусі, інший пробив бік, а третій вразив задню ногу.

Третє, і головне, везіння звуть доктор Чарльз – американський волонтер, який допомагає нашим військовим хірургам у прифронтовій зоні.

Собака лежала смирно увесь час, поки її обстежували магнітом на предмет осколків, поки голили лапу під крапельницю, поки знеболювали, зашивали і несли на рентген.

– Я тебе люблю. Так люблю! Ти хороша дівчинка, – повторював Чарльз кожен раз, коли собака злякано озиралася на купу людей, що обступили її з усіх боків.

– Як її звуть?

– Ада! Ада!

Ада, коли почула голос господині, спробувала зірватися на ноги, але ми її притримали. Взагалі серед нас мінімум двоє постійно гладили її, заспокоюючи, тому військові хірурги, що вже відправили хлопчика в головний госпіталь, жартували, що собака думає, що вже потрапила до собачого раю – стільки уваги.

Але коли Чарльз закінчив роботу і погладив її морду, вона вдячно лизнула його руку. Тільки його! Чарльз поцілував її в морду.

Коротше, доповідаю, силами медиків 2-го окремого батальйону ДУК ПС і групи анонімних американських волонтерів хороша дівчинка Ада була врятована. Зараз відлежується і чекає приїзду ветеринарів. У той же час військові хірурги подбали про її господаря.

Взагалі, армійські хірурги – це окрема каста людей, які заслуговують максимальної поваги. І я б не хотів, щоб історія про собачку затьмарила їхню роботу. На жаль, вони критично ставляться до медіа і не дають можливості прославити їх так, як вони того заслуговують.

Проте… немає слів. Вони тут людей збирають з таких агрегатних станів… і жодного вихідного, починаючи з першого дня.

Мені здається, що цих людей вже неможливо любити ще більше, але кожен день вони доводять, що любов і повага – речі безмежні.

…Як написала у своєму пості автор фото з позивним Мауглі, у хлопчика – осколкові поранення ноги з пошкодженням кістки. Але з ним вже все в порядку, дитина перебуває у відносно безпечному місці. Тому що повністю безпечні місця в нашій країні поки навряд чи існують.

Що стосується собаки Ади, то після операції її забрали ветеринари. Тепер вона під їхнім надійним і професійним наглядом.

Джерело: Volodumur Demcheko

Фото: Volodumur Demcheko