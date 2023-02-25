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Солнце становится активнее 26-27 февраля: на кого повлияет магнитная буря

25 февраля 2023, 19:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
головний біль
Источник: Depositphotos

26-27 февраля ожидается магнитная или геомагнитная буря. Ее вызовет поток солнечного ветра, мчащегося к планете.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном AR3234.

Ожидается, что это может повлечь за собой вспышки класса М (среднебольшие вспышки) и Х (сильнейшие). Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

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Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

  • метеозависимые люди;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т.п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Чаще всего в период магнитных бурь возникают следующие симптомы:

  • головные боли,
  • головокружение,
  • тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление,
  • боли в мышцах и суставах,
  • слабость и утомляемость,
  • сонливость или бессонница,
  • нервозность и раздражительность,
  • обострение хронических заболеваний.
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Как уберечь себя от негативного воздействия магнитной бури:

  • Полноценно спать по 7-8 часов в день.
  • Ходить на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
  • Отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
  • Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
  • Избегать физических и эмоциональных нагрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
  • При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом

Источник: Space Weather

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Магнітні бурі
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