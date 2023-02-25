26-27 февраля ожидается магнитная или геомагнитная буря. Ее вызовет поток солнечного ветра, мчащегося к планете.
Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном AR3234.
Ожидается, что это может повлечь за собой вспышки класса М (среднебольшие вспышки) и Х (сильнейшие). Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.
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Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:
- метеозависимые люди;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т.п.).
В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.
Чаще всего в период магнитных бурь возникают следующие симптомы:
- головные боли,
- головокружение,
- тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление,
- боли в мышцах и суставах,
- слабость и утомляемость,
- сонливость или бессонница,
- нервозность и раздражительность,
- обострение хронических заболеваний.
Как уберечь себя от негативного воздействия магнитной бури:
- Полноценно спать по 7-8 часов в день.
- Ходить на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.
- Отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.
- Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.
- Избегать физических и эмоциональных нагрузок, отложить сложные задачи на другие дни.
- При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом
Источник: Space Weather