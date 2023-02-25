26-27 февраля ожидается магнитная или геомагнитная буря. Ее вызовет поток солнечного ветра, мчащегося к планете.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Space Weather, это связано с быстро увеличивающимся в размерах солнечным пятном AR3234.

Ожидается, что это может повлечь за собой вспышки класса М (среднебольшие вспышки) и Х (сильнейшие). Новая вспышка подтверждает прогнозы ученых о том, что Солнце становится все активнее.

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Самое сильное влияние магнитной бури на здоровье ощущают:

метеозависимые люди;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди с хроническими заболеваниями (проблемы с давлением, болезни сердца и сосудов и т.п.).

В эти дни медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Чаще всего в период магнитных бурь возникают следующие симптомы:

головные боли,

головокружение,

тошнота и рвота, повышенное или пониженное давление,

боли в мышцах и суставах,

слабость и утомляемость,

сонливость или бессонница,

нервозность и раздражительность,

обострение хронических заболеваний.

Как уберечь себя от негативного воздействия магнитной бури:

Полноценно спать по 7-8 часов в день.

Ходить на свежем воздухе, но не перемерзать зимой и не перегреваться летом на солнце.

Отказаться от соленой, копченой, пережаренной, жирной пищи, минимизировать употребление сахара.

Не пить алкоголь, кофе, крепкий чай.

Избегать физических и эмоциональных нагрузок, отложить сложные задачи на другие дни.

При необходимости – проконсультироваться с семейным врачом

Источник: Space Weather