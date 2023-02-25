26-27 лютого очікується магнітна чи геомагнітна буря. Її викличе потік сонячного вітру, що мчить до планети.
Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов’язано з сонячною плямою AR3234, що швидко збільшується в розмірах.
Очікується, що це може спричинити спалахи класу М (середньовеликі спалахи) та Х (найсильніші). Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.
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Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров’я відчувають:
- метеозалежні люди;
- люди похилого віку;
- вагітні жінки;
- люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).
У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Найчастіше в період магнітних бур виникають такі симптоми:
- головні болі,
- запаморочення,
- нудота та блювання, підвищений або знижений тиск,
- болі в м’язах та суглобах,
- слабкість та стомлюваність,
- сонливість або безсоння,
- нервозність і дратівливість,
- загострення хронічних захворювань.
Як уберегти себе від негативного впливу магнітної бурі:
- Повноцінно спати по 7-8 годин на день.
- Ходити на свіжому повітрі, але не перемерзати взимку і не перегріватися влітку на сонці.
- Відмовитись від солоної, копченої, пересмаженої, жирної їжі, мінімізувати вживання цукру.
- Не пити алкоголь, каву, міцний чай.
- Уникати фізичних та емоційних навантажень, відкласти складні завдання на інші дні.
- При необхідності – проконсультуватися із сімейним лікарем
Джерело: Space Weather