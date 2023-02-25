Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Сонце стає активнішим 26-27 лютого: на кого вплине магнітна буря

25 Лютого 2023, 19:03
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
головний біль
Джерело: Depositphotos

26-27 лютого очікується магнітна чи геомагнітна буря. Її викличе потік сонячного вітру, що мчить до планети.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов’язано з сонячною плямою AR3234, що швидко збільшується в розмірах.

Очікується, що це може спричинити спалахи класу М (середньовеликі спалахи) та Х (найсильніші). Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.

Зараз дивляться

Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров’я відчувають:

  • метеозалежні люди;
  • люди похилого віку;
  • вагітні жінки;
  • люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Найчастіше в період магнітних бур виникають такі симптоми:

  • головні болі,
  • запаморочення,
  • нудота та блювання, підвищений або знижений тиск,
  • болі в м’язах та суглобах,
  • слабкість та стомлюваність,
  • сонливість або безсоння,
  • нервозність і дратівливість,
  • загострення хронічних захворювань.
Читайте також:
сонЗимова сплячка: вчені з’ясували, як саме пора року впливає на наш сон

Як уберегти себе від негативного впливу магнітної бурі:

  • Повноцінно спати по 7-8 годин на день.
  • Ходити на свіжому повітрі, але не перемерзати взимку і не перегріватися влітку на сонці.
  • Відмовитись від солоної, копченої, пересмаженої, жирної їжі, мінімізувати вживання цукру.
  • Не пити алкоголь, каву, міцний чай.
  • Уникати фізичних та емоційних навантажень, відкласти складні завдання на інші дні.
  • При необхідності – проконсультуватися із сімейним лікарем

Джерело: Space Weather

Теги
Магнітні бурі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь