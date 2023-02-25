26-27 лютого очікується магнітна чи геомагнітна буря. Її викличе потік сонячного вітру, що мчить до планети.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Space Weather, це пов’язано з сонячною плямою AR3234, що швидко збільшується в розмірах.

Очікується, що це може спричинити спалахи класу М (середньовеликі спалахи) та Х (найсильніші). Новий спалах підтверджує прогнози вчених про те, що Сонце стає дедалі активнішим.

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Найсильніший вплив магнітної бурі на здоров’я відчувають:

метеозалежні люди;

люди похилого віку;

вагітні жінки;

люди з хронічними захворюваннями (проблеми з тиском, хвороби серця та судин тощо).

У ці дні медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Найчастіше в період магнітних бур виникають такі симптоми:

головні болі,

запаморочення,

нудота та блювання, підвищений або знижений тиск,

болі в м’язах та суглобах,

слабкість та стомлюваність,

сонливість або безсоння,

нервозність і дратівливість,

загострення хронічних захворювань.

Як уберегти себе від негативного впливу магнітної бурі:

Повноцінно спати по 7-8 годин на день.

Ходити на свіжому повітрі, але не перемерзати взимку і не перегріватися влітку на сонці.

Відмовитись від солоної, копченої, пересмаженої, жирної їжі, мінімізувати вживання цукру.

Не пити алкоголь, каву, міцний чай.

Уникати фізичних та емоційних навантажень, відкласти складні завдання на інші дні.

При необхідності – проконсультуватися із сімейним лікарем

Джерело: Space Weather