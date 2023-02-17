Команда вчених з Клініки сну і хрономедицини в лікарні Святої Ядвіги в Берліні провела дослідження на предмет зміни структури сну людини залежно від пори року.

Вчені довели, що навіть серед міського населення, яке традиційно страждає на порушення сну, люди сплять довше восени і взимку, ніж влітку.

– Можливо, це одне з найцінніших досягнень в еволюції людини – ця майже невидима сезонність на поведінковому рівні, – зазначив автор дослідження Дітер Кунц.

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У дослідженні сну (полісонмографії) взяли участь 292 добровольці, які не приймали ліки, що впливають на сон. Їх просили спати природним чином, без будильника, щоб можна було контролювати якість і тип сну, а також його тривалість.

Вчені виявили тонкі, але вражаючі зміни залежно від пори року. Хоча загальний час сну виявився приблизно на годину довшим взимку ніж влітку, цей результат не був статистично значущим. Однак швидкий сон взимку був на 30 хвилин довшим, ніж влітку.

Відомо, що швидкий сон безпосередньо пов’язаний із циркадними годинниками, на які впливає зміна освітлення. Хоча команда визнала, що ці результати необхідно буде підтвердити на великій групі здорових людей.

Як зазначив Кунц, незважаючи на те, що ми, як і раніше, працюємо без змін, взимку людська фізіологія пригнічується. За його словами, в лютому або березні виникає відчуття бігу на місці. Тому важливо пристосувати шкільні та робочі графіки до сезонних потреб у сні.