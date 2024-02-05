В Австрии растет количество больных корью, с начала нового года было зафиксировано 30 случаев.

Статистика заболеваний

Согласно данным Агентства здравоохранения и продовольственной безопасности (Ages), сейчас в Австрии наблюдается вспышка кори. За последнюю неделю зарегистрировано 11 случаев, такое же количество больных выявлено за предыдущую неделю и восемь — за первые три недели 2024 года.

Большинство пострадавших корью — в Вене, хотя болеют не только в столице страны, но и в федеральных землях, таких как Нижняя Австрия, Верхняя Австрия, Тироль и Бургенланд.

Сейчас смотрят

Специалисты прогнозируют дальнейший рост уровня заболевания, ведь главная причина инфицирования — большие пробелы в прививках детей. Вирус кори является особенно заразным, поэтому практически каждый контакт может привести к заражению невакцинированных лиц.

Опасная корь

Напомним, что корь — это острое вирусное заболевание, сопровождающееся воспалительным поражением верхних дыхательных путей, сыпью и распространением токсинов по всему организму.

До создания вакцины против кори заболевание было одной из основных причин смертности маленьких детей.

Сегодня самое надежное средство предупредить корь — вакцинация. Прививки проводят по календарю или в случае обострения эпидемиологической ситуации.

Источник: Die Presse