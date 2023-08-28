В польском городе Жешув Подкарпатского воеводства в результате заражения легионеллезом умерла девятая пациентка. 91-летняя женщина поступила в Центр легочных болезней в Жешуве с диагнозом легионеллез несколько дней назад.

Как сообщил телеканал Polsat, как и во всех предыдущих случаях, заболевание у женщины протекало на фоне ряда хронических патологий.

— В настоящее время в Жешуве с диагнозом легионеллез госпитализированы 19 человек, состояние трех из них — тяжелое, — сообщил телеканалу представитель Университетской клинической больницы в Жешуве Анджей Срока.

В выходные в Жешуве провели дезинфекцию водопроводной системы: туда залили хлор в концентрации, в 20 раз превышающей норму.

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время будут опубликованы данные исследований воды в городе. Всего специалисты взяли 56 проб. Расследование ситуации взяло под контроль Агентство внутренней безопасности Польши.

На сегодня в Польше выявлено 143 случая заражения легионеллезом. Большинство из них, 91, приходится на Жешув и окрестности. Однако информация о пациентах также поступила из Люблинского, Малопольского и Великопольского воеводств.

Легионеллез, или болезнь легионеров, названа так по первому месту обнаружения на американской военной базе Форт Брэгг. Это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, принадлежащих к роду легионеллы.

Заболевание протекает как правило с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.