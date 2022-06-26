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Состояние стабильное: в Охматдете прооперировали 7-летнюю девочку, которая пострадала во время удара по Киеву

26 июня 2022, 15:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
охматдет

В Национальной детской специализированной больнице Охматдет прооперировали 7-летнюю девочку, которая пострадала по время ракетного удара по Киеву сегодня утром, 26 июня.

Об это сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.

— Утром в нашу больницу привезли ребенка с минно-взрывными травмами средней степени тяжести. Спасатели достали ребенка из-под завалов и доставили в НДСБ Охматдет, — сообщили они.

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Медики отметили, что девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты Охматдета установили у ребенка многочисленные грани, ушибы и ссадины.

Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.

Источник: Охматдет

Теги
Війна в Україні Київ Охматдит Ракетные удары России
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