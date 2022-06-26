В Национальной детской специализированной больнице Охматдет прооперировали 7-летнюю девочку, которая пострадала по время ракетного удара по Киеву сегодня утром, 26 июня.
Об это сотрудники клиники рассказали на своей странице в Facebook.
— Утром в нашу больницу привезли ребенка с минно-взрывными травмами средней степени тяжести. Спасатели достали ребенка из-под завалов и доставили в НДСБ Охматдет, — сообщили они.
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Медики отметили, что девочка прибыла в больницу в сознании. Специалисты Охматдета установили у ребенка многочисленные грани, ушибы и ссадины.
Девочке была оказана высококвалифицированная медицинская помощь. Ребенка прооперировали, сейчас он находится в стабильном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.
Источник: Охматдет