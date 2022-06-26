У Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит прооперували 7-річну дівчинку, яка постраждала під час ракетного удару по Києву сьогодні, 26 червня.
Про це співробітники клініки розповіли на своїй сторінці в Facebook.
– Вранці в нашу лікарню привезли дитину з мінно-вибуховими травмами середнього ступеня тяжкості. Рятувальники дістали дитину з-під завалів і доставили в НДСЛ Охматдит, – повідомили вони.
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Медики зазначили, що дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Фахівці Охматдиту встановили у дитини численні грані, забої та садна.
Дівчинці була надана висококваліфікована медична допомога. Її прооперували, зараз вона знаходиться в стабільному стані. Її життю нічого не загрожує.
Джерело: Охматдит