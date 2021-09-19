Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 161 новый случай

По состоянию на утро субботы, 19 сентября 2021 года, в Киеве зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом.

За время пандемии в столице — 230 079 подтвержденных случаев болезни.

Кто заболел за сутки:

81 женщина — от 19 до 83 лет;

68 мужчин — от 18 до 83 лет;

4 девочки — от 1 до 13 лет;

8 мальчиков — от 2 месяцев до 16 лет.

За сутки в городе пять летальных случаев от вируса, в общем — 5 335.

В то же время 35 человек преодолели коронавирус, в течение всего времени — 219 156.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (31), Оболонском (28) и Деснянском (24) районах столицы.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: