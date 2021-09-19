Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 161 новый случай

По состоянию на утро субботы, 19 сентября 2021 года, в Киеве зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом.
За время пандемии в столице — 230 079 подтвержденных случаев болезни.
Кто заболел за сутки:
- 81 женщина — от 19 до 83 лет;
- 68 мужчин — от 18 до 83 лет;
- 4 девочки — от 1 до 13 лет;
- 8 мальчиков — от 2 месяцев до 16 лет.
За сутки в городе пять летальных случаев от вируса, в общем — 5 335.
В то же время 35 человек преодолели коронавирус, в течение всего времени — 219 156.
Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (31), Оболонском (28) и Деснянском (24) районах столицы.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не касаться руками лица;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.