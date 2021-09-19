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Статистика Covid-19 в Киеве: за сутки зафиксировали 161 новый случай

19 сентября, 13:28 Дмитро Кудрявцев
Коронавірус, коронавирус, Covid-19
Источник: Pexels

По состоянию на утро субботы, 19 сентября 2021 года, в Киеве зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом.

За время пандемии в столице — 230 079 подтвержденных случаев болезни.

Кто заболел за сутки:

  • 81 женщина — от 19 до 83 лет;
  • 68 мужчин — от 18 до 83 лет;
  • 4 девочки — от 1 до 13 лет;
  • 8 мальчиков — от 2 месяцев до 16 лет.

За сутки в городе пять летальных случаев от вируса, в общем — 5 335.

В то же время 35 человек преодолели коронавирус, в течение всего времени — 219 156.

Больше всего случаев заболевания выявили в Дарницком (31), Оболонском (28) и Деснянском (24) районах столицы.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Министерства здравоохранения. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не касаться руками лица;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чихания и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Теги
Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
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