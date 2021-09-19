Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 161 новий випадок

Станом на ранок суботи, 19 вересня 2021 року, в Києві зафіксували 161 новий випадок захворювання на коронавірус.
За час пандемії в столиці – 230 079 підтверджених випадків хвороби.
Хто захворів за добу:
- 81 жінка – від 19 до 83 років;
- 68 чоловіків – від 18 до 83 років;
- 4 дівчинки – від 1 до 13 років;
- 8 хлопчиків – від 2 місяців до 16 років.
За добу в місті п’ять летальних випадків від вірусу, загалом – 5 335.
У той же час 35 осіб подолали коронавірус, протягом всього часу – 219 156.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (31), Оболонському (28) та Деснянському (24) районах столиці.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції у людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.