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Статистика Covid-19 у Києві: за добу зафіксували 161 новий випадок

19 Вересня, 13:28 Дмитро Кудрявцев
Коронавірус, коронавирус, Covid-19
Джерело: Pexels

Станом на ранок суботи, 19 вересня 2021 року, в Києві зафіксували 161 новий випадок захворювання на коронавірус.

За час пандемії в столиці – 230 079 підтверджених випадків хвороби.

Хто захворів за добу:

  • 81 жінка – від 19 до 83 років;
  • 68 чоловіків – від 18 до 83 років;
  • 4 дівчинки – від 1 до 13 років;
  • 8 хлопчиків – від 2 місяців до 16 років.

За добу в місті п’ять летальних випадків від вірусу, загалом – 5 335.

У той же час 35 осіб подолали коронавірус, протягом всього часу – 219 156.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (31), Оболонському (28) та Деснянському (24) районах столиці.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції у людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Теги
Коронавірус Covid-19 , Коронавірус у Києві
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