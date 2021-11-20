По состоянию на утро субботы, 20 ноября, в Киеве зафиксировано 1 484 новых случая заражения коронавирусом.

Всего в украинской столице с начала пандемии подтверждено 287 146 больных Covid-19.

Кто заболел за сутки

816 женщин – от 18 до 95 лет;

560 мужчин – от 18 до 95 лет;

51 девочка – от 10 месяцев до 17 лет;

57 мальчиков – от 1 месяца до 17 лет.

За минувшие 24 часа в Киеве от коронавируса умерли 40 человек: 22 женщины в возрасте от 55 до 86 лет и 18 мужчин – от 33 до 96 лет.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (227), Соломенском (207) и в Святошинском (198) районах Киева.

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Согласно статистике коронавируса в Украине, на 20 ноября 2021 года выявили 18 250 новых случаев болезни. За время пандемии вирус подтвердили у 3 322 308 жителей страны.