Станом на ранок суботи, 20 листопада, у Києві зафіксовано 1 484 нових випадки зараження коронавірусом.

Загалом в українській столиці з початку пандемії підтверджено 287 146 хворих на Covid-19.

Хто захворів за добу

816 жінок – від 18 до 95 років;

560 чоловіків – від 18 до 95 років;

51 дівчинка – від 10 місяців до 17 років;

57 хлопчиків – від 1 місяця до 17 років.

За минулі 24 години у Києві від коронавірусу померло 40 осіб: 22 жінки віком від 55 до 86 років та 18 чоловіків – від 33 до 96 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (227), Солом’янському (207) та Святошинському (198) районах Києва.

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Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, на 20 листопада 2021 року виявили 18 250 нових випадків хвороби. За час пандемії вірус підтвердили у 3 322 308 мешканців країни.