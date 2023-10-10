Ставят героев на ноги: реабилитационный центр RECOVERY расширяет сеть

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Инновационного оборудования в нем столько, что можно охватить еще больше пациентов. Поэтому благотворители решили обустроить еще одно отделение на базе этого же заведения.

Сегодня оно обустроено по мировым стандартам инклюзивности: с широкими безбарьерными коридорами, светлыми палатами, отдельным постом медперсонала. И заполнилось оно мгновенно.

Один из пациентов — морпех Ростислав. Сейчас он уже живо ходит на костылях, хотя долго не удавалось. Он защищал Мариуполь, там и получил тяжелое ранение.

— Ранение спинного мозга, пробило легкие плюс несколько осколков из живота — я не мог ни встать, ни ходить, — говорит боец ВСУ.

С Азовстали эвакуировать вертолетом не смогли, поэтому он оставался там вплоть до приказа выходить. Ростислава и более полусотни лежачих бойцов побратимы выносили. В плен.

И только когда бойца обменяли, началась настоящая реабилитация в разных учреждениях. А теперь в центре RECOVERY.

— Здесь хорошие реабилитологи, хороший зал, просто надо перестать жалеть себя и забыть о словах “не буду и не хочу”, — говорит Ростислав.

Несгибаемый человек. Такое же впечатление и у основателя центра, который приехал пообщаться с бойцами.

Он отметил, что этот парень стопроцентно будет заниматься спортом и станет чемпионом. И как настоящий герой будет восстанавливать новую страну.

Профессиональные медики, профессиональная реабилитация, инновационное оборудование действительно быстро помогают адаптироваться. Симуляторов и тренажеров хватает, чтобы охватить всех 50 бойцов.

Именно столько героев теперь одновременно могут проходить реабилитацию. Медики же радуются, что пациенты уже занимаются спортом.

— У нас уже есть сборная по гольфу, наши пациенты, которые лежат, играют в теннис … И еще у нас есть здесь стронгмен, который был на тренировках по перетягиванию грузовых автомобилей, — отмечает заведующий реабилитационным отделением Ростислав Андрусенко.

Стронгмен Вячеслав уже хорошо знаком команде Фактов. Потерял ногу на Луганщине. Благодаря реабилитации и постоянным тренировкам одержал победу в шести соревнованиях.

Сейчас готовится к соревнованиям Arnold Classic, которые начнутся уже через неделю в Мадриде. Вячеслав говорит, что сейчас уже сформирована команда военнослужащих с ампутациями конечностей.

По плану, они должны установить мировой рекорд по перетягиванию четырех грузовиков общим весом до 8 тонн.

Каждый из героев здесь вдохновляет. Давид — разведчик, обычно он расчищает серую зону и прокладывает путь для основных боевых сил.

Именно во время выполнения задания на Запорожском направлении он потерял ногу, но свою миссию успешно выполнил. Он абсолютно уверен в победе. Говорит, что как бы ни было тяжело, результаты уже есть.

А у Алексея на войне почти вся семья — он, отец, к сожалению, погиб двоюродный брат. Младший мечтает стать журналистом, Факты пообещали взять его на практику. Пока познакомили его со всей командой ICTV онлайн. Впоследствии ждем с братом в гости.

— Я как раз смотрел ICTV, когда пошел 24 февраля воевать, бегал от ноутбука к телевизору и смотрел новости, — вспоминает парень.

С конца мая уже 128 бойцов прошли реабилитацию в столичном центре RECOVERY. Теперь благодаря новому отделению их будет еще больше.

Всего в год здесь смогут восстанавливаться 600 защитников и защитниц. Сеть инновационных центров растет.

Учреждения такого уровня уже есть в Днепре, Львове, Одессе, Виннице. Еще 10 центров планируют открыть до конца года, и это количество сможет охватить 12 тыс. бойцов в год.

И в следующем году сеть планируют удвоить. В целом специалисты национальной сети в этом году уже оказали помощь более 3, 5 тыс. военных.

— Пришло понимание, что эта война, к сожалению, надолго, поэтому и пациентов реабилитационных центров станет больше. И я, и моя жена Елена персонально чувствуем ответственность за это и понимаем, что надо продолжать. У нас будут танки, самолеты, главное — победу нам получают эти люди, — говорит Виктор Пинчук.

Он добавил, что все мы что-то делаем для победы, но на передовой наши защитники рискуют своей жизнью и отдают свое здоровье. Поэтому и общество, и государство должны пытаться отблагодарить и помочь.

Фото: RECOVERY