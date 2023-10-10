Ставлять героїв на ноги: реабілітаційний центр RECOVERY розширює мережу

У Києві розпочало роботу друге відділення інноваційного реабілітаційного центру національної мережі RECOVERY. Відтепер київський центр зможе щороку відновлювати понад 600 захисників і захисниць України.

Поранених героїв та героїнь в Україні, на жаль, більше, ніж ліжок. Це одразу розуміли засновники проєкту RECOVERY Віктор та Олена Пінчуки, коли навесні відкривали найбільший реабілітаційний центр у столиці.

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Інноваційного обладнання в ньому стільки, що можна охопити ще більше пацієнтів. Тож благодійники вирішили облаштувати ще одне відділення на базі цього ж закладу.

Сьогодні воно облаштоване за світовими стандартами інклюзивності: з широкими безбар’єрними коридорами, світлими палатами, окремим постом медперсоналу. І заповнилося воно миттєво.

Один із пацієнтів – морпіх Ростислав. Наразі він вже жваво ходить на милицях, хоча довго не вдавалося. Він захищав Маріуполь, там і отримав тяжке поранення.

– Поранення спинного мозку, пробило легені плюс кілька осколків з живота – я не мав змоги ані встати, ані ходити,- каже боєць ЗСУ.

Із Азовсталі евакуювати вертольотом не змогли, тож він залишався там аж до наказу виходити. Ростислава і понад пів сотні бійців, що лежали, побратими виносили. В полон. І лише коли бійця обміняли, почалася справжня реабілітація в різних закладах. А тепер у центрі RECOVERY.

– Тут хороші реабілітологи, хороший зал, просто треба перестати жаліти себе та забути про слова “не буду і не хочу”, – говорить Ростислав.

Незламна людина. Таке ж враження і у засновника центру, який приїхав поспілкуватися з бійцями. Він зазначив, що цей хлопець стовідсотково буде займатися спортом та стане чемпіоном. І як справжній герой відбудовуватиме нову країну.

Професійні медики, фахова реабілітація, інноваційне обладнання справді швидко допомагають адаптуватися. Симуляторів і тренажерів вистачає, аби охопити всіх 50 бійців. Саме стільки героїв тепер одночасно можуть проходити реабілітацію. Медики ж тішаться, що пацієнти вже займаються спортом.

– В нас уже є збірна з гольфу, наші пацієнти, які лежать, грають в теніс…І ще в нас є тут стронгмен, який був на тренуваннях із перетягування вантажних автомобілів, – зазначає завідувач реабілітаційного відділення Ростислав Андрусенко.

Стронгмен В’ячеслав уже добрий знайомий команді Фактів. Втратив ногу на Луганщині. Завдяки реабілітації та постійним тренуванням здобув перемогу в шести змаганнях. Нині готується до змагань Arnold Classic, які почнуться вже за тиждень у Мадриді.

В’ячеслав каже, що зараз вже сформована команда військовослужбовців з ампутаціями кінцівок. За планом, вони мають встановити світовий рекорд з перетягування чотирьох вантажівок загальною вагою до 8 тонн.

Кожен із героїв тут надихає. Давид – розвідник, зазвичай він розчищає сіру зону та прокладає шлях для основних бойових сил.

Саме під час виконання завдання на Запорізькому напрямку він втратив ногу, але свою місію успішно здійснив. Він абсолютно впевнений у перемозі. Каже, що як би не було тяжко, результати вже є.

А в Олексія на війні майже вся родина – він, батько, на жаль, загинув двоюрідний брат. Молодший мріє стати журналістом, Факти пообіцяли взяти його на практику. Поки що познайомили його з усією командою ICTV онлайн. Згодом чекаємо з братом в гості.

– Я якраз дивився ICTV, коли пішов 24 лютого воювати, бігав від ноутбука до телевізора і дивився новини, – згадує хлопець.

З кінця травня вже 128 бійців пройшли реабілітацію в столичному центрі RECOVERY. Тепер завдяки новому відділенню їх буде ще більше. Загалом на рік тут зможуть відновлюватися 600 захисників і захисниць.

Мережа інноваційних центрів росте. Заклади такого рівня вже є в Дніпрі, Львові, Одесі, Вінниці. Ще 10 центрів планують відкрити до кінця року, і ця кількість зможе охопити 12 тис. бійців на рік.

Та наступного року мережу планують подвоїти. Загалом спеціалісти національної мережі RECOVERY цьогоріч вже надали допомогу понад 3, 5 тис. військових.

– Прийшло розуміння, що ця війна, на жаль, надовго, тож і пацієнтів реабілітаційних центрів побільшає. І я, і моя дружина Олена персонально відчуваємо відповідальність за це та розуміємо, що треба продовжувати. В нас будуть танки, літаки, головне – перемогу нам здобувають ці люди, – каже Віктор Пінчук.

Він додав, що всі ми щось робимо для перемоги, але на передовій наші захисники ризикують своїм життям та віддають своє здоров’я. Тому і суспільство, і держава хоча б так намагаються віддячити та допомогти.

Фото: RECOVERY