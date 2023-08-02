Недавно в киевскую детскую больницу Охматдет привезли 16-летнего парня с болями в животе и непонятным кровотечением. После обследования у пациента в животе обнаружили вибратор.

Поскольку парень не смог сам его извлечь, секс-игрушка три часа продолжала работать, и лишь когда боль стала невыносимой и началось кровотечение из прямой кишки, обратились за медпомощью.

Врачи детской клинической больницы Охматдет все чаще сталкиваются с новой для себя проблемой — чуть ли не ежемесячно привозят пациентов с инородными телами в толстой кишке. В основном пациенты — подростки.

Чего только не приходилось доставать из тела юных экспериментаторов хирургам и эндоскопистам Охматдета. И флакон из-под духов, и освежитель воздуха, и морковь, и вибратор, и дезодорант, и колпачки, и вейп…

Извлечение обычно проходит под общей анестезией.

Об этой проблеме мало кто говорит, ее считают табуированной. Однако неосведомленность и замалчивание только загоняют ее в тень, что приводит к тяжелым последствиям.

Посторонние предметы могут вызвать воспаление кишечника, перфорации, сильное кровотечение и перитонит.

Хирурги делают свое дело, а родители — нет. Причиной такого рискованного поведения подростков может быть отсутствие сексуального воспитания или психологические проблемы: дефицит внимания, конфликты в семье, неоправданная строгость воспитания, тревожность и т. д.

Понятно, что с детьми-подростками трудно найти общий язык и взаимопонимание. Однако, несмотря на все, важно больше общаться с почти взрослыми детьми, обращать внимание на их эмоциональное состояние, строить доверительные отношения, возможно, даже обращаться за психологической помощью к специалистам.

Стоит отметить, что на операционный стол с посторонними предметами в толстой кишке попадают и младенцы. Родители пытаются лечить им запоры самодельными свечами из свеклы и мыла. Хирурги удаляли и такое.

Подобные методы “народного” лечения угрожают здоровью ребенка.

Если с вашим ребенком — маленьким или старшим — произошло нечто подобное, немедленно обращайтесь за медицинской помощью, не пытайтесь помочь самостоятельно.

Чем быстрее специалисты извлекут посторонний предмет, тем больше шансов избежать тяжелых последствий.

Источник и фото: НДСЛ Охматдит