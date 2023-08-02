Нещодавно в київську дитячу лікарню Охматдит привезли 16-річного хлопця з болями в животі і незрозумілою кровотечею. Після обстеження у пацієнта в животі виявили вібратор.

Оскільки хлопець не зміг сам його витягти, секс-іграшка три години продовжувала працювати, і лише коли біль став нестерпним і почалася кровотеча з прямої кишки, звернулися по меддопомогу.

Лікарі дитячої клінічної лікарні Охматдит все частіше стикаються з новою для себе проблемою – ледь не щомісяця привозять пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці. Здебільшого пацієнти – підлітки.

Чого тільки не доводилося діставати з тіла юних експериментаторів хірургам та ендоскопістам Охматдиту. І флакон з-під парфумів, і освіжувач повітря, і моркву, і вібратор, і дезодорант, і ковпачки та вейп…

Вилучення зазвичай проходить під загальною анестезією.

Про цю проблему мало хто говорить, її вважають табуйованою. Проте необізнаність та замовчування лише заганяють її в тінь, що призводить до тяжких наслідків.

Сторонні предмети можуть викликати запалення кишківника, перфорації, сильну кровотечу та перитоніт.

Хірурги роблять свою справу, а батьки – ні. Причиною такої ризикованої поведінки підлітків може бути відсутність сексуального виховання або психологічні проблеми: дефіцит уваги, конфлікти в сім’ї, невиправдана суворість виховання, тривожність тощо.

Зрозуміло, що з дітьми-підлітками важко знайти спільну мову і порозуміння. Проте, попри все, важливо більше спілкуватися с майже дорослими дітьми, звертати увагу на їхній емоційний стан, будувати довірливі стосунки, можливо, навіть звертатися по психологічну допомогу до фахівців.

Варто зазначити, що на операційний стіл зі сторонніми предметами у товстій кишці потрапляють і немовлята. Батьки намагаються лікувати їм закрепи саморобними свічками з буряка та мила. Хірурги видаляли і таке.

Подібні методи “народного” лікування загрожують здоров’ю дитини.

Якщо з вашою дитиною – малою чи старшою – сталося щось подібне, негайно звертайтеся по медичну допомогу, не намагайтеся допомогти самостійно.

Чим швидше спеціалісти вилучать сторонній предмет, тим більше шансів уникнути тяжких наслідків.

Джерело і фото: НДСЛ Охматдит