Вчера, 29 декабря, в центре Манхэттена открылся первый в Нью-Йорке легальный магазин марихуаны для развлечения. Более 100 человек собрались в амбулатории в Ист-Виллидж, которой управляет некоммерческая организация Housing Works, занимающаяся борьбой с бездомностью и СПИДом.

— Первые легальные продажи каннабиса для взрослых знаменуют собой историческую веху в индустрии каннабиса в Нью-Йорке, — заявила губернатор Кэти Хоукул.

Отмечается, что Housing Works была одной из первых из 36 групп и частных лиц, получивших лицензию на розничную торговлю марихуаной.

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Заявленная цель Нью-Йорка — выдать первые 150 лицензий торговцам, ранее осужденным за хранение или продажу каннабиса.

— Налоговые поступления от продажи марихуаны будут инвестироваться в поддержку государственных школ, наркологических и психиатрических служб, жилищных и других общественных программ, — говорится в заявлении губернатора.

Сенатор штата Нью-Йорк Лиз Крюгер отметила, что открытие легальных аптек по продаже марихуаны поможет тем, кто больше всего пострадал от неудачной политики криминализации каннабиса в прошлом.

Сообщается, что уже более года взрослым старше 21 года разрешено употреблять каннабис в штате Нью-Йорк.

Отмечается, что мэрия мегаполиса ожидает, что к 2023 году объем продаж составит $1,3 млрд, а за три года будет создано от 19 до 24 тыс. новых рабочих мест.