Вчора, 29 грудня, в центрі Манхеттена відкрився перший в Нью-Йорку легальний магазин марихуани для розваги. Понад 100 людей зібралися в амбулаторії в Іст-Віллідж, якою керує некомерційна організація Housing Works, що займається боротьбою з бездомністю та СНІДом.

– Перші легальні продажі канабісу для дорослих знаменують собою історичну віху в індустрії канабісу в Нью-Йорку, – заявила губернатор штату Кеті Хоукул.

Відзначається, що Housing Works була однією з перших з 36 груп і приватних осіб, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю марихуаною.

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Заявлена мета Нью-Йорка – видати перші 150 ліцензій торговцям, раніше засудженим за володіння або продаж канабісу.

– Податкові надходження від продажу марихуани будуть інвестуватися в підтримку державних шкіл, наркологічних і психіатричних служб, житлових та інших громадських програм, — йдеться в заяві губернатора.

Сенатор штату Нью-Йорк Ліз Крюгер зазначила, що відкриття легальних аптек з продажу марихуани допоможе тим, хто найбільше постраждав від невдалої політики криміналізації канабісу в минулому.

Повідомляється, що вже більше року дорослим старше 21 року дозволено вживати канабіс в штаті Нью-Йорк.

Відзначається, що мерія мегаполісу очікує, що до 2023 року обсяг продажів складе $1,3 млрд, а за три роки буде створено від 19 до 24 тис. нових робочих місць.