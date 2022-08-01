Исследование британских ученых выявило важные различия в симптомах оспы обезьян между текущей вспышкой и предыдущими в эндемичных регионах.

Выводы основаны на 197 подтвержденных случаях оспы обезьян в лондонском инфекционном центре в период с мая по июль 2022 года.

— Некоторые из общих симптомов, в том числе боль в прямой кишке и отек полового члена, отличаются от описанных при предыдущих вспышках, — сообщают ученые.

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И рекомендуют клиницистам рассматривать возможность заражения обезьяньей оспой у пациентов с этими симптомами.

По их мнению, люди с подтвержденной инфекцией обезьяньей оспы с обширными поражениями полового члена или сильной ректальной болью должны быть под постоянным наблюдением или находиться на стационарном лечении.

Все 197 участников исследования были мужчинами (средний возраст 38 лет), из которых 196 идентифицировали себя как геи, бисексуалы или как имеющие половые контакты с мужчинами.

У всех пациентов имелись поражения на коже или слизистых оболочках, чаще всего на гениталиях или в перианальной области.

Большинство (86%) пациентов сообщили о системных заболеваниях (поражающих весь организм). Наиболее распространенными системными симптомами были лихорадка (62%), увеличение лимфатических узлов (58%), мышечные боли (32%).

В общей сложности 71 пациент сообщил о боли в прямой кишке, 33 — о боли в горле и 31 — об отеке полового члена, в то время как у 27 были поражения полости рта, у 22 — одиночное поражение и у 9 — отек миндалин.

Чуть более трети (36%) участников также были инфицированы ВИЧ, а 32% имели инфекцию, передающуюся половым путем.

В целом 20 (10%) участников были госпитализированы для лечения симптомов, чаще всего ректальной боли и отека полового члена. Однако о летальных исходах не сообщалось, и ни один пациент не нуждался в интенсивной стационарной терапии.

Отмечается, что только один участник недавно побывал в эндемичном регионе. Это подтвердило текущую передачу уже в Великобритании.

Только четверть пациентов знали о контактах с кем-то с подтвержденной инфекцией обезьяньей оспы, что повышает вероятность передачи от людей без симптомов или с очень небольшим количеством симптомов.

По данным правительства, по состоянию на 18 июля 2022 года в Великобритании было зарегистрировано 2 137 подтвержденных случаев оспы обезьян. Из них почти три четверти (73%) — в Лондоне.