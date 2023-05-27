Селин Дион отменила концерты до 2024 года. Это вызвано серьезным и достаточно редким неврологическим заболеванием.

Синдром ригидности, который диагностировали у певицы, вызывает спазмы и мышечную слабость. А еще — боль. Несмотря на ежедневную физиотерапию, ей очень больно, говорят близкие к Дион люди.

Она не скрывает своего состояния и диагноза и в социальных сетях.

— Я хочу, чтобы вы все знали, я не сдаюсь… И не могу дождаться, когда снова увижу вас, — написала Селин Дион фанам в своем аккаунте.

По данным Национального института неврологических расстройств и инсульта, синдром ригидного человека характеризуется мышечной слабостью и спазмами, повышенной чувствительностью к раздражителям, таким как звук и свет, а также эмоциональным дистрессом.

Мышечные спазмы иногда довольно сильные, настолько сильные, что в состоянии сломать кость ноги.

Синдром ригидности встречается очень редко. Большинство неврологов общего профиля наблюдают только один или два случая в своей жизни.

Это аутоиммунное заболевание и оно часто связано с другими аутоиммунными болезнями, такими как диабет I типа, тиреоидит, витилиго.

Лекарства от синдрома ригидности , или скованности нет, только симптоматические.