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Синдром ригідності: Селін Діон бореться з рідкісним неврологічним захворюванням

27 Травня 2023, 15:57
Валентина Андрейко журналістка
Селін діон
Джерело: Getty Images

Селін Діон скасувала концерти до 2024 року. Це спричинено серйозним і досить рідкісним неврологічним захворюванням.

Синдром ригідності, який діагностували у співачки, спричиняє спазми та м’язову слабкість. А ще – біль. Незважаючи на щоденну фізіотерапію, їй дуже боляче, кажуть близькі до Діон люди.

Вона не приховує свого стану та діагнозу і в соціальних мережах.

 – Я хочу, щоб ви всі знали, я не здаюся… І не можу дочекатися, коли знову побачу вас, – написала Селін Діон фанам у своєму акаунті.

За даними Національного інституту неврологічних розладів та інсульту, синдром ригідної людини характеризується м’язовою слабкістю і спазмами, підвищеною чутливістю до подразників, як-от звук і світло, а також емоційним дистресом.

М’язові спазми іноді доволі сильні, настільки сильні, що можуть зламати кістку ноги.

Синдром ригідності зустрічається дуже рідко. Більшість неврологів загального профілю спостерігають тільки один або два випадки у своєму житті.

Це аутоімунне захворювання і воно часто пов’язане з іншими аутоімунними хворобами, такими як діабет I типу, тиреоїдит, вітиліго.

Ліків від синдрому ригідності, або скутості немає, тільки симптоматичні.

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Джерело
CNN
Теги
Кар’єрний ріст Селін Діон хвороба
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