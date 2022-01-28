Ситуация с заболеваемостью в столице Украины настолько серьезная, что облегчить ее с помощью введения жестких карантинных ограничений может уже не иметь смысла. Такой прогноз дала Национальная академия наук Украины.

Эксперты НАН утверждают, что официальная статистика новых случаев Covid-19 не отражает реального положения в Киеве. В качестве аргумента они привели увеличение количества положительных ПЦР-тестов в 10 раз по сравнению с минимальными значениями начала месяца.

Но эти данные не отражены в динамике новых выявлений инфекции по причине значительных задержек обнародования результатов тестирования.

— По количеству тестов Киев уже превысил максимум прошлой волны на 50%. Подобные задержки могут повлиять на своевременность введения мер по сдерживанию инфекции, — говорится в сообщении НАН.

В течение всего января 2022 года столица не покидает первое место по новым случаям Covid-19. Только за минувшие сутки, по состоянию на утро пятницы 28 января, в Киеве зафиксировано 2 384 новых инфицирования, 10 человек умерли. Выздоровели только 739.

Тем не менее город все еще находится в желтой зоне эпидемической опасности.

На сегодня в Киеве запрещено:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов навынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Однако эти ограничительные меры не касаются учреждений, организаций и предприятий общественного питания, если и посетители, и работники имеют желтый или зеленый сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный Covid-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Напомним, что несмотря на вспышку инфекции, общеобразовательные учреждения Киева – школы и детские садики – на карантин пока не закрываются.

Источник: НАН