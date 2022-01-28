Ситуація із захворюваністю в столиці України настільки серйозна, що полегшити її за допомогою введення жорстких карантинних обмежень може вже не мати сенсу. Такий прогноз дала Національна академія наук України.

Експерти НАН стверджують, що офіційна статистика нових випадків Covid-19 не відображає реального становища в Києві. Як аргумент вони навели збільшення кількості позитивних ПЛР-тестів в 10 разів порівняно з мінімальними значеннями початку місяця.

Але ці дані не відображені в динаміці нових виявлень інфекції через значні затримки оприлюднення результатів тестування.

– За кількістю тестів Київ уже перевищив максимум минулої хвилі на 50%. Подібні затримки можуть вплинути на своєчасність введення заходів щодо стримування інфекції, – йдеться в повідомленні НАН.

Упродовж усього січня 2022 року столиця не покидає перше місце за новими випадками Covid-19. Тільки за минулу добу, станом на ранок п’ятниці 28 січня, в Києві зафіксовано 2 384 нових інфікування, 10 осіб померли. Одужали лише 739.

Проте місто все ще перебуває в жовтій зоні епідемічної небезпеки.

На сьогодні в Києві заборонено:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень навинос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Однак ці обмежувальні заходи не стосуються установ, організацій та підприємств громадського харчування, якщо і відвідувачі, і працівники мають жовтий або зелений сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від коронавірусу.

Нагадаємо, що незважаючи на спалах інфекції, загальноосвітні заклади Києва – школи та дитячі садки – на карантин поки що не закриваються.

Джерело: НАН