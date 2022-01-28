Станом на п’ятницю, 28 січня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав понад 34 тис. осіб. Це більш ніж на 2 тис. більше, ніж добою раніше. Тому не дивно, що помаранчевий сектор епідемічної небезпеки розширився. До нього увійшла Луганська область.

У червоному колірному сегменті перебувають дві області – Івано-Франківська та Рівненська. За прогнозами, наступними можуть стати Вінницька, Львівська, Тернопільська та Чернівецька область. Негативна динаміка спостерігається також у Житомирській та Закарпатській областях.

У помаранчевій зоні вже 15 областей. Київ і область поки що тримаються в жовтій.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до введення надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Також в країні продовжено режим надзвичайної ситуації.