По состоянию на пятницу, 28 января, суточный прирост новых случаев Covid-19 в Украине показал более 34 тыс. человек. Это больше, чем на 2 тыс. больше, чем сутками ранее. Поэтому не удивительно, что оранжевый сектор эпидемической опасности расширился. В него вошла Луганская область.

В красном цветовом сегменте находится две области – Ивано-Франковская и Ровенская. По прогнозам, следующими могут стать Винницкая, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области. Негативная динамика наблюдается также в Житомирской и Закарпатской областях.

В оранжевой зоне уже 15 областей. Киев и область пока держатся в желтой.

Красный уровень эпидопасности является наивысшим: он свидетельствует о том, что ситуация с Covid-19 в регионе достигла критических показателей, что может привести к введению чрезвычайных карантинных мер.

Напомним, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года. Также в стране продлен режим чрезвычайной ситуации.