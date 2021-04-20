В течение последней недели количество новых случаев коронавируса в Киеве несколько уменьшилось.
По мнению заместителя председателя КГГА Анны Старостенко, стабилизировать ситуацию с заболеваемостью удалось благодаря строгим карантинным ограничениям.
– В конце марта – начале апреля в столице были чрезвычайно высокие показатели заболеваемости Covid-19, госпитализации больных и смертности. У нас была наибольшая нагрузка на учреждения здравоохранения и медперсонал за все время пандемии. Введенные жесткие карантинные ограничения сейчас уже дают результат, – говорит Анна Старостенко.
Больных коронавирусом в столице сегодня принимают 38 учреждений здравоохранения, из них 27 – коммунальные.
Всего развернуто 6 558 коек для оказания медицинской помощи больным Covid-19. За последний месяц увеличено количество коек за счет коммунальных учреждений более чем тысячу.
– Сегодня некоторые опорные больнице остаются перезагружены. Поэтому мы должны быть очень осторожными в наших прогнозах, – предостерегает заместитель председателя КГГА.
В ближайшее время Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА утвердит дополнительные противоэпидемические мероприятия и нормы на Пасху.
Коронавирус в Киеве
По состоянию на 20 апреля в Киеве обнаружили 892 новых случаев коронавируса. Не смогли преодолеть Covid-19 36 человек.
В больницы столицы госпитализировали 146 больных коронавирусом, а также 325 пациентов с подозрением на Covid-19 и пневмониями.
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