Правительство Танзании направило группу экспертов в сфере здравоохранения для расследования загадочной болезни, унесшей жизни пяти человек.

Заболевание было выявлено у семи человек с симптомами, включая лихорадку, рвоту, кровотечения в разных частях тела и почечную недостаточность, заявило министерство здравоохранения, обнародованное в четверг.

Правительство направило группу быстрого реагирования в граничащий с Угандой северо-западный регион Кагера для расследования инфекционной болезни.

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— У пациентов и умерших были взяты образцы, чтобы определить источник и тип болезни, — сказала главный врач Танзании Тумаини Нагу, призывая общественность сохранять спокойствие, но принимать меры, чтобы избежать заражения.

Расследование началось после вспышки лихорадки Эбола в Уганде, которая длилась почти четыре месяца и унесла жизни 55 человек, прежде чем правительство в январе объявило о его прекращении.

В прошлом году Танзания обнаружила вспышку лептоспироза или крысиной лихорадки, унесшей жизни трех человек в юго-восточном регионе Линди.

Бактериальная инфекция обычно распространяется из-за потребления воды или пищи, зараженной мочой инфицированного животного.

Президент Танзании Самия Сулуху Хассан тогда заявил, что болезнь могла быть вызвана растущим взаимодействием между людьми и дикими животными в результате ухудшения окружающей среды.

Источник: АN