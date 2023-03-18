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Таємнича хвороба: в Танзанії з’ясовують причину смерті п’ятьох людей

18 Березня 2023, 18:01
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Танзания
Джерело: Depositphotos

Уряд Танзанії направив групу експертів у сфері охорони здоров’я для розслідування загадкової хвороби, яка забрала життя п’ятьох людей.

Захворювання було виявлено у семи людей з симптомами, включаючи лихоманку, блювоту, кровотечі в різних частинах тіла та ниркову недостатність, заявило міністерство охорони здоров’я, оприлюдненій у четвер.

Уряд направив групу швидкого реагування до північно-західного регіону Кагера, який межує з Угандою, для розслідування інфекційної хвороби.

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– У пацієнтів і померлих були взяті зразки, щоб визначити джерело та тип хвороби», —  сказала головний лікар Танзанії Тумаїні Нагу, закликаючи громадськість зберігати спокій, але вживати заходів, щоб уникнути зараження.

Розслідування почалося після спалаху лихоманки Ебола в Уганді, який тривав майже чотири місяці та забрав життя 55 людей, перш ніж уряд у січні оголосив про його припинення.

Минулого року Танзанія виявила спалах лептоспірозу або щурячої лихоманки, який забрав життя трьох людей у південно-східному регіоні Лінді.

Бактеріальна інфекція зазвичай поширюється через споживання води або їжі, зараженої сечею інфікованої тварини.

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Президент Танзанії Самія Сулуху Хассан тоді заявив, що хвороба могла бути спричинена зростаючою взаємодією між людьми та дикими тваринами в результаті погіршення навколишнього середовища.

Джерело: АN

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