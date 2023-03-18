Уряд Танзанії направив групу експертів у сфері охорони здоров’я для розслідування загадкової хвороби, яка забрала життя п’ятьох людей.

Захворювання було виявлено у семи людей з симптомами, включаючи лихоманку, блювоту, кровотечі в різних частинах тіла та ниркову недостатність, заявило міністерство охорони здоров’я, оприлюдненій у четвер.

Уряд направив групу швидкого реагування до північно-західного регіону Кагера, який межує з Угандою, для розслідування інфекційної хвороби.

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– У пацієнтів і померлих були взяті зразки, щоб визначити джерело та тип хвороби», — сказала головний лікар Танзанії Тумаїні Нагу, закликаючи громадськість зберігати спокій, але вживати заходів, щоб уникнути зараження.

Розслідування почалося після спалаху лихоманки Ебола в Уганді, який тривав майже чотири місяці та забрав життя 55 людей, перш ніж уряд у січні оголосив про його припинення.

Минулого року Танзанія виявила спалах лептоспірозу або щурячої лихоманки, який забрав життя трьох людей у південно-східному регіоні Лінді.

Бактеріальна інфекція зазвичай поширюється через споживання води або їжі, зараженої сечею інфікованої тварини.

Президент Танзанії Самія Сулуху Хассан тоді заявив, що хвороба могла бути спричинена зростаючою взаємодією між людьми та дикими тваринами в результаті погіршення навколишнього середовища.

Джерело: АN