Медики областной клинической больницы и специалисты медицинского университета Ивано-Франковска с помощью системы телемедицины Teledoc Health провели консультацию с коллегами из клиники Шарите в Берлине.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В частности, была проведена дистанционная консультация двух пациентов с чрезвычайно опасным для жизни осложнением – жировой эмболией, развившейся после переломов.

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— Патологический процесс возникает вследствие закупорки сосудов мелкими частицами жира, что может привести к тяжелой дыхательной недостаточности и даже смерти, — говорится в сообщении.

Один из пациентов – лыжник, получивший осложнение после перелома бедра, второй – женщина, травмированная в результате дорожно-транспортного происшествия.

— Мы показали пациентов коллегам из Берлина: интересовало, в какие сроки их оптимально оперировать, потому что осложнение отодвинуло на задний план вмешательство, в котором пациенты тоже нуждались, – комментирует завкафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Ивано-Франковского медуниверситета Иван Титов.

Немецкие врачи руководили роботом дистанционно, могли получить максимально детализированное изображение, например, не только сыпи на коже, но даже на ячейке глаза.

В процессе общения медики из Берлина могли скачать с больничной базы электронные документы: рентгенограммы, видео УЗИ, результаты КТ.

В результате команда сумела стабилизировать пациентов, справиться с дыхательной недостаточностью. Оба переведены в отделение интенсивной терапии и травматологическое отделение для дальнейшего лечения и наблюдения.

Фото: Минздрав